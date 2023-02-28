В Минобороны объяснили закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково

Минобороны сообщило, что воздушное пространство над Петербургом закрывали из-за учений

Закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге связано с тренировкой сил Западной зоны ответственности за противовоздушную оборону (ПВО). Об этом рассказали в Министерстве обороны России во вторник, 28 февраля. Сообщение ведомства цитирует ТАСС.

В оборонном ведомстве указали, что 28 февраля дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. По словам представителей министерства, во время тренировки дежурные силы ПВО отработали обнаружение, перехват и идентификацию предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействие с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что к практической части тренировки подключили истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.

Накануне сообщалось, что в небо над Петербургом подняли истребители из-за неопознанного летающего объекта.

Предположительно, подозрительный объект был замечен в 160-200 километрах от Петербурга. Такие сведения, по данным «Фонтанки», Министерство обороны по своим каналам передало в службу аэропорта Пулково.

28 февраля небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. В городе ввели план «Ковер». В Telegram-канале «112» разъяснили, что это означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных.