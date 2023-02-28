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11:36, 28 февраля 2023Россия

Стало известно о поднятых в небо над Петербургом истребителях

«Фонтанка»: в небо над Петербургом подняли истребители из-за неопознанного объекта

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за обнаружения неопознанного летающего объекта. Об этом стало известно изданию «Фонтанка» от источника, знакомого с ситуацией.

Неопознанный летающий объект был замечен в 160-200 километрах от Петербурга. Такие сведения министерство обороны по своим каналам передало в службу аэропорта Пулково, пишет «Фонтанка».

В этой связи по установленной процедуре петербургская воздушная гавань пока не принимает самолеты и не дает разрешения на взлет. В свою очередь власти города пояснили, что в Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов.

«Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в Telegram-канале правительства Северной столицы.

Накануне сообщалось, что небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. В городе ввели план «Ковер».

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Анна Щербакова
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