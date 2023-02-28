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11:01, 28 февраля 2023Россия

Небо над петербургским аэропортом закрыли из-за неопознанного объекта

Небо над петербургским аэропортом Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает 78.ru.

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Евгения Куликова
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