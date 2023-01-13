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11:17, 13 января 2023Путешествия

Летевшие в Петербург самолеты резко сменили курс и ушли на запасные аэродромы

Свыше десяти самолетов не смогли приземлиться в петербургском Пулково из-за непогоды

Фото: Shutterstock

Свыше десяти летевших в Санкт-Петербург самолетов не смогли приземлиться в местном аэропорту Пулково из-за непогоды и ушли на запасные аэродромы. Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что лайнерам пришлось резко сменить курс из-за сильного бокового ветра, превышающего допустимые значения для выполнения посадки. «В зависимости от технических характеристик типов ВС, экипажи воздушных судов принимают решение о посадке в Пулково или уходе на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

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По данным издания, практически все самолеты перенаправлены в воздушные гавани Москвы. Как только позволят погодные условия, они вылетят в Северную столицу. При этом подчеркивается, что аэродром аэропорта Пулково в настоящее время работает в штатном режиме.

Ранее 13 января в аэропортах Москвы отменили или отложили 40 рейсов. Так, во Внуково было задержано восемь рейсов, вылеты еще двух отменены. В Шереметьево задержано отправление девяти самолетов, пять рейсов отменено. В Домодедово тем временем задержаны 11 рейсов, пять рейсов отменено. Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет.

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Фариза Бацазова
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