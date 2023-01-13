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09:24, 13 января 2023Путешествия

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 13 января отменили или задержали 40 рейсов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В аэропортах Москвы в пятницу, 13 января, были отменены или отложены 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что во Внуково задержано 8 рейсов, вылеты еще 2 отменены. В Шереметьево задержано отправление 9 самолетов, 5 рейсов отменено.

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В Домодедово тем временем задержаны 11 рейсов, 5 рейсов отменено. Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина изменения времени вылета десятков рейсов в столичных воздушных гаванях не называется.

Ранее российским туристам предложили бюджетно улететь в отпуск в популярные пляжные страны в пятницу, 13 января. Так, у противников суеверий есть возможность выгодно слетать в Египет: Red Wings предлагает билеты в Шарм-эш-Шейх в этот день за 6000 рублей. Около 8000 рублей придется заплатить россиянам, которые приобретут билеты на популярный курорт страны у Azur Air 13 и 15 января. Отмечается, что в эту стоимость уже включен багаж.

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Фариза Бацазова
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