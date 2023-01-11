Противникам суеверий предложили бюджетно улететь в отпуск в пятницу 13-го

TourDom: россиянам предложили выгодные цены на билеты в ОАЭ и Египет в пятницу 13-го

Российским туристам предложили бюджетно улететь в отпуск в популярные пляжные страны в пятницу, 13 января. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, у противников суеверий есть возможность выгодно слетать в Египет: Red Wings предлагает билеты в Шарм-эш-Шейх в этот день за шесть тысяч рублей. Около восьми тысяч рублей придется заплатить россиянам, которые приобретут билеты на популярный курорт страны у Azur Air 13 и 15 января. Отмечается, что в эту стоимость уже включен багаж.

Тем временем в ОАЭ в пятницу, 13-го, можно отправиться чартером Air Arabia Abu Dhabi. Полет туда-обратно обойдется путешественникам в 23 тысячи рублей. Кроме того, россияне смогут полететь в Дубай по той же цене с вылетом из Москвы 18 января. Во стоимость всех билетов включен багаж.

Желающим отдохнуть в турецкой Анталье Pegasus предлагает билеты туда-обратно за 12 тысяч рублей с багажом. Вылет будет осуществляться из Москвы. В эту же цену можно уложиться, если выбрать обратный рейс Turkish Airlines.

Ранее в января в Турции предложили отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона ради большего заработка. Последняя действовала на популярных турецких курортах до 2000-х годов. По мнению экспертов, только таким образом турбизнесу удастся привлечь больше «богатых туристов», считает Гюльдал.