Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:08, 10 января 2023Путешествия

В Турции предложили отказаться от системы «все включено»

Turkiye Turizm: отелям в Турции предложили перейти на систему полупансиона ради денег

Фото: Marina T / Unsplash

В Турции предложили отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона ради большего заработка. Такую позицию газете Turkiye Turizm высказал туроператор из Сиде Эрол Гюльдал.

Специалист напомнил, что система полупансиона действовала на популярных турецких курортах до 2000-х годов. Только таким образом турбизнесу удастся привлечь больше «богатых туристов», считает Гюльдал.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Промо
9 ноября 2021

Также, по словам эксперта, владельцы отелей и гостиниц, работающих по системе «все включено», открыто заявляют, что не зарабатывают столько же денег, как раньше. Более того, в случае, если система полупансиона все-таки будет внедрена в стране в ближайшее время, качество кухни в ресторанах Анталии и других популярных у туристов городах повысится, а гастрономический туризм станет более приоритетным направлением.

Ранее в январе в Турции начал действовать налог на проживание в отелях. С 1 января все объекты размещения, которые находятся на территории страны, будут обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. Отмечается, что турагентства могут включать налог в стоимость туров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты обязанности раскритикованного Кадыровым генерала на новой должности
Назван неожиданный способ очистить духовку от грязи
В России вчетверо снизили наценки на хлеб и сахар
Четверо российских подростков украли антисептик, выпили его и отравились
Стало известно о тайном плане свержения папы Франциска
В НАТО заявили об истощении военных запасов
«АвтоВАЗ» назвал сроки возвращения автомата на Lada
Пашинян не исключил замену российских миротворцев контингентом Совбеза ООН
В Турции предложили отказаться от системы «все включено»
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.