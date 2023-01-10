Turkiye Turizm: отелям в Турции предложили перейти на систему полупансиона ради денег

В Турции предложили отказаться от системы «все включено» и перейти на систему полупансиона ради большего заработка. Такую позицию газете Turkiye Turizm высказал туроператор из Сиде Эрол Гюльдал.

Специалист напомнил, что система полупансиона действовала на популярных турецких курортах до 2000-х годов. Только таким образом турбизнесу удастся привлечь больше «богатых туристов», считает Гюльдал.

Также, по словам эксперта, владельцы отелей и гостиниц, работающих по системе «все включено», открыто заявляют, что не зарабатывают столько же денег, как раньше. Более того, в случае, если система полупансиона все-таки будет внедрена в стране в ближайшее время, качество кухни в ресторанах Анталии и других популярных у туристов городах повысится, а гастрономический туризм станет более приоритетным направлением.

Ранее в январе в Турции начал действовать налог на проживание в отелях. С 1 января все объекты размещения, которые находятся на территории страны, будут обязаны перечислять государству два процента от суммы, полученной за размещение туристов. Отмечается, что турагентства могут включать налог в стоимость туров.