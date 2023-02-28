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07:26, 28 февраля 2023Россия

В российском регионе произошел пожар на нефтебазе

В Туапсе Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе, его ликвидировали

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Туапсе на территории нефтебазы произошел пожар. Об этом сообщили в управлении МЧС по Красндарскому краю, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что пожар начался на нефтебазе на улице Индустриальное в ночь на вторник, 28 февраля, его площадь составила 200 квадратных метров. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не последовало.

При пожаре в российском регионе никто не пострадал, для тушения огня привлекались 32 спасателя и 11 единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются, пожар уже ликвидировали.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске., его площадь составила 100 квадратных метров. Также горел нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин

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Анастасия Шейкина
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