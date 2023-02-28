В российском регионе произошел пожар на нефтебазе

В Туапсе Краснодарского края произошел пожар на нефтебазе, его ликвидировали

В Туапсе на территории нефтебазы произошел пожар. Об этом сообщили в управлении МЧС по Красндарскому краю, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что пожар начался на нефтебазе на улице Индустриальное в ночь на вторник, 28 февраля, его площадь составила 200 квадратных метров. Огонь не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не последовало.

При пожаре в российском регионе никто не пострадал, для тушения огня привлекались 32 спасателя и 11 единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются, пожар уже ликвидировали.

Ранее в Ростовской области произошел пожар на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске., его площадь составила 100 квадратных метров. Также горел нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин