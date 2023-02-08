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11:33, 8 февраля 2023Россия

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в российском регионе

В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение приводит ТАСС.

Известно, что возгорание возникло на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске.

Уточняется, что к настоящему времени пожар локализован. В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Днем ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

Пожар на предприятии попал на видео.

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Марк Леонов
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