Нефтеперерабатывающий завод загорелся в российском регионе
В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожарСюжетПожар в Ростовской области
В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение приводит ТАСС.
Известно, что возгорание возникло на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске.
Уточняется, что к настоящему времени пожар локализован. В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Днем ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.
Пожар на предприятии попал на видео.