Нефтеперерабатывающий завод загорелся в российском регионе

В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение приводит ТАСС.

Известно, что возгорание возникло на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске.

Уточняется, что к настоящему времени пожар локализован. В МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Днем ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

Пожар на предприятии попал на видео.