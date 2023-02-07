Появились детали пожара на российском нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово Нижегородской области произошел на установке коксования. Детали инцидента на заводе появились в сообщении пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
По данным нижегородского филиала российского предприятия, в результате инцидента нет ни пострадавших, ни угрозы экологии.
«Произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области (...) Предприятие работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.
Пожар на предприятии попал на видео.