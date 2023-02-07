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13:17, 7 февраля 2023Россия

Появились детали пожара на российском нефтеперерабатывающем заводе

«Лукойл» заявил, что пожар на НПЗ под Нижним Новгородом произошел на установке коксования

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово Нижегородской области произошел на установке коксования. Детали инцидента на заводе появились в сообщении пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

По данным нижегородского филиала российского предприятия, в результате инцидента нет ни пострадавших, ни угрозы экологии.

«Произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области (...) Предприятие работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

Пожар на предприятии попал на видео.

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Марк Леонов
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