Появились детали пожара на российском нефтеперерабатывающем заводе

«Лукойл» заявил, что пожар на НПЗ под Нижним Новгородом произошел на установке коксования

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово Нижегородской области произошел на установке коксования. Детали инцидента на заводе появились в сообщении пресс-службы компании «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

По данным нижегородского филиала российского предприятия, в результате инцидента нет ни пострадавших, ни угрозы экологии.

«Произошло задымление. Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области (...) Предприятие работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

Пожар на предприятии попал на видео.