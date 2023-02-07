В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин. Предварительно, никто не пострадал, пожарные ликвидируют возгорание.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Ni Mash, видны языки пламени из установки и густой черный дым.

15 декабря 2022 года произошел пожар на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области. Погибли два человека, пострадали еще пять. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что пожар начинается со вспышки, похожей на взрыв, впоследствии все небо близ нефтезавода окрашивается в огненный цвет.