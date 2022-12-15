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06:06, 15 декабря 2022Россия

В пожаре на нефтезаводе в Ангарске погибли люди

В пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области погибли два человека

Фото: СК РФ / РИА Новости

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ангарск Иркутской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

По данным следствия, два человека погибли, четверо пострадали, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте ЧП работают следователи-криминалисты отдела криминалистики и первого отдела по расследованию особо важных дел.

О крупном пожаре на нефтезаводе сообщалось ранее 15 декабря. Площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров. Предположительной причиной ЧП спасатели назвали загазованность систем технологической установки.

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Марина Совина
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