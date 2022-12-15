Названа вероятная причина пожара на нефтезаводе в Ангарске

МЧС назвало загазованность систем причиной пожара на нефтезаводе в Ангарске

Загазованность систем могла стать причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В спасательном ведомстве добавили, что по факту ЧП на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка.

О крупном пожаре на российском нефтезаводе сообщалось ранее 15 декабря. Площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров, сейчас огонь удалось локализовать. Пожар тушат более 100 человек и 25 единиц техники. Угрозы для населения нет.