В Иркутской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ангарске Иркутской области, пострадали 2 человека

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram.

По информации Кобзева, площадь возгорания составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.

Региональный минздрав сообщил, что в результате произошедшего пострадали два человека. На данный момент их госпитализировали. «Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», — добавил губернатор.

12 декабря пожар вспыхнул на заводе по производству синтетического каучука в Нижнекамске Республики Татарстан. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.