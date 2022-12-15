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04:23, 15 декабря 2022Россия

В Иркутской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ангарске Иркутской области, пострадали 2 человека

Кадр: Telegram-канал SHOT

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram.

По информации Кобзева, площадь возгорания составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Для ликвидации пожара задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.

Региональный минздрав сообщил, что в результате произошедшего пострадали два человека. На данный момент их госпитализировали. «Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», — добавил губернатор.

12 декабря пожар вспыхнул на заводе по производству синтетического каучука в Нижнекамске Республики Татарстан. Площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.

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Марина Совина
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