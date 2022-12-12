Крупный пожар на российском заводе попал на видео

В Нижнекамске пожар вспыхнул на заводе по производству синтетического каучука

В Нижнекамске в Республике Татарстан пожар вспыхнул на заводе по производству синтетического каучука на площади 10 тысяч квадратных метров. Очевидцы поделились видео с места крупного возгорания, соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале агентства «Татмедиа».

На появившемся видеоролике видно, как мощные клубы серого дыма поднимаются в небо. Пламенем объят один из складов на российском заводе.

Позже выяснилось, что пламя возникло в цехе выделения каучука. Сейчас представители экстренных служб ликвидируют возгорание, пожару присвоили третий ранг сложности, передает РЕН ТВ.

Кроме того, из горящего цеха успели эвакуироваться 72 человека. Данных о пострадавших не поступало.

Дополнение:

В экстренных службах уточнили, что в Нижнекамске загоревшийся завод по производству синтетического каучука обрушился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пожар на площади в 6 тысяч квадратных метров, передает РЕН ТВ.

12 декабря в подмосковной Балашихе пожар произошел в строительном торговом центре. В результате происшествия пострадал один охранник, мужчина надышался продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.