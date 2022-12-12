Появились данные о состоянии пострадавшего при пожаре в ТЦ в Балашихе охраннике

Mash сообщил, что пострадавший при пожаре в ТЦ в Балашихе охранник получил ожоги

Охранник Сергей Чистов, пострадавший при пожаре в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе, отравился продуктами горения и получил ожог верхних дыхательных путей. Такие данные о состоянии россиянина приводит Telegram-канал Mash.

Площадь пожара в ТЦ Подмосковье увеличилась до девяти тысячи квадратных метров, выяснило издание. До этого в МЧС подтвердили, что в результате ЧП пострадал один человек.

В экстренных службах заявили, что причиной пожара в ТЦ в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя, передает ТАСС.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ, в небо поднимается густой черный дым.

Позже пожару в горящем ТЦ в Балашихе присвоили третий ранг сложности. В МЧС подчеркнули, что из горящего здания эвакуировали персонал. Огонь охватил хранившиеся в одном из помещений стройматериалы.

