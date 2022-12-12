Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:34, 12 декабря 2022Россия

Появились данные о состоянии пострадавшего при пожаре в ТЦ в Балашихе охраннике

Mash сообщил, что пострадавший при пожаре в ТЦ в Балашихе охранник получил ожоги
СюжетПожар в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Охранник Сергей Чистов, пострадавший при пожаре в торговом центре «Стройпарк» в подмосковной Балашихе, отравился продуктами горения и получил ожог верхних дыхательных путей. Такие данные о состоянии россиянина приводит Telegram-канал Mash.

Площадь пожара в ТЦ Подмосковье увеличилась до девяти тысячи квадратных метров, выяснило издание. До этого в МЧС подтвердили, что в результате ЧП пострадал один человек.

В экстренных службах заявили, что причиной пожара в ТЦ в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя, передает ТАСС.

О пожаре в Подмосковье стало известно утром в понедельник, 12 декабря. На появившихся кадрах видно, что пламя охватило крупный участок территории ТЦ, в небо поднимается густой черный дым.

Позже пожару в горящем ТЦ в Балашихе присвоили третий ранг сложности. В МЧС подчеркнули, что из горящего здания эвакуировали персонал. Огонь охватил хранившиеся в одном из помещений стройматериалы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России
Валя Карнавал сменила имидж и смутила поклонников
Россиянам подсказали способ сэкономить на отдыхе во Вьетнаме
В США рассказали о восстановлении Грайнер после заключения в России
На Украине заявили о снижении активности на фронте
В российском городе похолодало до минус 59 градусов
Российского программиста оставили под стражей после возмещения ущерба
Москвичей предупредили о резкой смене погоды
Глава МИД Украины счел реалистичным полный блэкаут
В России выявили 6376 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.