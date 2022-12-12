Крупный пожар в подмосковном ТЦ попал на видео

Mash сообщил, что в подмосковной Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк»

В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк», кадры с места опубликовал Telegram-канал Mash.

На появившихся кадрах видно, как пламя охватило крупный участок территории ТЦ. В небо поднимается густой черный дым.

К месту возгорания в Подмосковье отправились пожарные и бригады скорой помощи. О пострадавших информация не поступала.

Дополнение:

Пожару в балашихинском ТЦ присвоили третий ранг сложности, специалисты устанавливают площадь возгорания, передает Telegram-канал Mash.

Ранее в Иркутской области пожар произошел в спа-клубе. Площадь пожара составила более 350 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.