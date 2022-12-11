В российском городе загорелся спа-клуб

Спасатели приступили к тушению пожара в спа-клубе под Иркутском

Спасатели приступили к тушению пожара в спа-клубе, который находится в поселке Молодежный под Иркутском. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области сообщает РИА Новости.

Сообщение о возгорании поступило в 21:26 по местному времени. На место ЧП прибыли 5 единиц техники и 18 спасателей. Тушение пожара осложнено сильными порывами ветра, а также сложной конструктивной особенностью объекта.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что площадь пожара составляет более 350 квадратных метров. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее в здании старинной усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке около Пушкинского музея в центре Москвы произошел пожар. В ходе его тушения пострадал сотрудник МЧС, ему оказывается необходимая помощь.