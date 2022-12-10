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09:05, 10 декабря 2022Россия

Пожарный попал под обрушение на месте пожара в Пушкинском музее

Пожарный попал под обрушение перекрытий на месте пожара в усадьбе Лопухиных в Москве

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Пожарный, задействованный в тушении пожара в старинной усадьбе Лопухиных в центре Москвы, попал под обрушение перекрытий на месте инцидента. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в экстренных службах сообщили о возгорании в одном из зданий Пушкинского музея в Москве. По информации канала 112, горят перекрытия здания конца XVII века в Малом Знаменском переулке. Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

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