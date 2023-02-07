Мощный пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе попал на видео

Мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области попал на видео

Мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области попал на видео. Кадры во вторник, 7 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем».

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на российском предприятии в Кстовском муниципальном округе. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

Предприятие расположено по адресу Шоссе Центральное, 9. Там, по данным «Яндекс. Карты», находится завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания.