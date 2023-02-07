Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 7 февраля 2023Россия

Мощный пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе попал на видео

Мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области попал на видео
СюжетПожары в Нижегородской области

Мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области попал на видео. Кадры во вторник, 7 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем».

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на российском предприятии в Кстовском муниципальном округе. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной случившегося стала разгерметизация установки замедленного коксования в колонне, где хранится бензин.

Предприятие расположено по адресу Шоссе Центральное, 9. Там, по данным «Яндекс. Карты», находится завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил взятые под контроль в ходе СВО населенные пункты
СБУ предъявила обвинение супруге Медведчука
В Госдуме оценили предложение республиканцев США отдать часть Украины России
Число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи
Шеф-повар Ивлев рассказал о своем режиме питания при похудении
Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона
«АвтоВАЗ» купил бывший завод Nissan за один евро
В Египте изменились правила работы магазинов duty free
Россияне стали медленнее гасить проблемную ипотеку
В Швеции назвали желаемые сроки вступления в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.