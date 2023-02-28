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03:45, 28 февраля 2023Россия

Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов сообщил о влетевшем в окно жилого дома беспилотнике

Фото: официальный Telegram-канал мэра Белгорода

Один из трех беспилотников, атаковавших Белгород, влетел в окно квартиры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Пострадавших в результате ЧП нет. Жильцов перевезли в безопасное место. Остальные дроны также упали в жилых кварталах, нанеся незначительный ущерб — в ближайших домах выбило окна, пострадали автомобили.

О падении беспилотников в Белгороде губернатор области Вячеслав Гладков сообщил вечером 27 февраля. Он не смог лично прибыть на место ЧП, поскольку находится в больнице.

Ранее министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что в 2022 году граничащий с Украиной регионапотратил почти 10 миллиардов рублей на воздвижение фортификационных сооружений. По словам чиновницы, на пике работ в воздвижении защитных сооружений участвовали более четырех тысяч строителей и 680 единиц техники.

Белгородская область постоянно обстреливается со стороны Украины. Так, 27 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа в области. 25 февраля стало известно, что в Белгороде и Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны.

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Марина Совина
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