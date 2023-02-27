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17:48, 27 февраля 2023Экономика

Граничащий с Украиной регион потратил миллиарды рублей на защитные сооружения

Белгородская область потратила 10 миллиардов рублей на защитные сооружения в 2022 году

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В 2022 году Белгородская область потратила почти 10 миллиардов рублей на воздвижение фортификационных сооружений. Об этом сообщила министр строительства граничащего с Украиной региона Оксана Козлитина, передает «Интерфакс».

По словам министра, на пике работ в воздвижении защитных сооружений участвовали более четырех тысяч строителей и 680 единиц техники. Согласно данным местного портала fonar.tv, затраты на оборонительные сооружения в два раза превышают затраты на строительство двух построенных в регионе быстровозводимых инфекционных центров.

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В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения 22 октября 2022 года. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал три снимка с линиями оборонных сооружений. Судя по снимкам, по линии устанавливают бетонные противотанковые надолбы. С 4 февраля в Белгородской области бессрочно действует высокий режим террористической опасности.

Белгородская область постоянно обстреливается со стороны Украины. Так, 27 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа в области. 25 февраля стало известно, что в Белгороде и Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). За день до этого в городе Шебекино неразорвавшийся снаряд упал на территорию детской площадки.

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Варвара Кошечкина
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