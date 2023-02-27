ВСУ обстреляли российское село в приграничном регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. «Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи», — написал он.

25 февраля стало известно, что в Белгороде и Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).