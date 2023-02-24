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16:53, 24 февраля 2023Россия

В приграничном регионе России на детскую площадку упал снаряд

В Белгородской области неразорвавшийся снаряд приземлился на детской площадке

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В городе Шебекино Белгородской области снаряд упал на территории детской площадки. Об этом губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки! Слава богу, пострадавших нет», — написал он. Сотрудники оперативных служб проводят разминирование территории.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако в результате обстрела были повреждены постройки девяти домовладений. Одно из зданий загорелось, однако пожар удалось оперативно потушить.

23 февраля обстрелу подверглось село Борисовка в Белгородской области. В результате происшествия погибла женщина 1951 года рождения.

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Варвара Кошечкина
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