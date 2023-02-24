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14:40, 24 февраля 2023Россия

Приграничный регион России попал под обстрел ВСУ

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Попово-Лежачи

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Село Попово-Лежачи в Курской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

«Серьезный обстрел с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные», — написал он.

По словам Старовойта, в результате обстрела пострадали постройки девяти домовладений. Они посечены осколками. Зафиксированы частичные обрушения, сломаны заборы и разбиты окна. Один из домов при обстреле ВСУ загорелся, однако пожар удалось быстро потушить.

Помимо этого, в здании местного сельсовета оказались выбиты стекла. Губернатор пообещал оказать помощь владельцам домов, попавших под обстрел.

«Кроме этого, населенный пункт вновь остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады приступают к аварийным работам», — добавил глава региона.

23 февраля сообщалось, что в Белгородской области при обстреле села Борисовка погиб один человек. Жертвой стала женщина 1951 года рождения.

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Варвара Кошечкина
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