В Белгородской области начали установку защитных сооружений
В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Об этом в субботу 22 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он также опубликовал три снимка с линиями оборонных сооружений. Судя по снимкам, по линии устанавливают бетонные противотанковые надолбы.
Ранее Гладков заявил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны украинской армии погибли два мирных жителя. Позже министр здравоохранения области уточнил, что среди них — мужчина и четырнадцатилетний ребенок, они скончались до приезда скорой.
22 октября в регионе в очередной раз продлили «желтый» уровень террористической опасности. Приграничные поселения области регулярно обстреливаются Вооруженными силами Украины (ВСУ).