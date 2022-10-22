Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 22 октября 2022Россия

Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось

Министр здравоохранения Белгородской области сообщил о 14 пострадавших при обстреле

Фото: Екатерина Якель / «Lenta.ru»

Число пострадавших при обстреле города Шебекино Белгородской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в Telegram.

Иконников подтвердил информацию о двух погибших местных жителях. По его данным, это мужчина и четырнадцатилетний ребенок. Они погибли до приезда скорой помощи.

Девять человек госпитализированы. По данным министра, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, троим проводят операции, один из пострадавших находится в реанимации. «Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении», — доложил Иконников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя и пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что все пострадавшие были доставлены в районную центральную больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывший глава ЦРУ оценил возможность участия сил США в конфликте на Украине
Шольц оценил вероятность разрастания украинского конфликта до мировой войны
Жители Херсона получили первые жилищные сертификаты в Анапе
Мясников призвал одну группу людей с осторожностью относиться к селедке
В Москве переводчица обвинила в изнасиловании бизнесмена из Китая
Оценена работоспособность энергосистемы Украины после ударов по инфраструктуре
Население Херсона призвали покинуть город
Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось
Выживший после крушения Су-34 в Ейске кот вернулся к хозяйке спустя пять дней
Украина потребовала срочной поставки боеприпасов для системы ПВО IRIS-T
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.