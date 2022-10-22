Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось

Министр здравоохранения Белгородской области сообщил о 14 пострадавших при обстреле

Число пострадавших при обстреле города Шебекино Белгородской области увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в Telegram.

Иконников подтвердил информацию о двух погибших местных жителях. По его данным, это мужчина и четырнадцатилетний ребенок. Они погибли до приезда скорой помощи.

Девять человек госпитализированы. По данным министра, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, троим проводят операции, один из пострадавших находится в реанимации. «Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении», — доложил Иконников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области погибли два мирных жителя и пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Он уточнил, что все пострадавшие были доставлены в районную центральную больницу.