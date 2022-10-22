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13:54, 22 октября 2022Россия

Гладков назвал число пострадавших при обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле Шебекино пострадали 11 человек

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число пострадавших при обстреле домов в городе Шебекино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, всего при обстреле пострадали 11 человек, четверо из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Глава региона также отметил, что все они были доставлены в районную центральную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Варвара Кошечкина
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