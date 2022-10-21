Стало известно о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод под Белгородом
Губернатор Гладков заявил о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод в Шебекине
В результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в один из заводов в Шебекине пострадала женщина. Об этом стало известно из заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
Глава российского региона уточнил, что все оперативные службы уже выехали на место происшествия.
Пострадавшую жительницу Шебекинского городского округа везут в больницу, пояснил Гладков. Информацию о ее состоянии он пообещал предоставить позже.
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Жители Шебекино поделились кадрами с огромным столбом дыма. До этого они услышали взрыв.
Ранее 21 октября Гладков рассказал о массированном обстреле со стороны Украины белгородского села Муром, в результате которого пострадали здания школы, детского сада и ДК, а также частные жилые дома.