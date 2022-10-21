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18:04, 21 октября 2022Россия

Стало известно о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод под Белгородом

Губернатор Гладков заявил о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод в Шебекине

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в один из заводов в Шебекине пострадала женщина. Об этом стало известно из заявления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что все оперативные службы уже выехали на место происшествия.

Пострадавшую жительницу Шебекинского городского округа везут в больницу, пояснил Гладков. Информацию о ее состоянии он пообещал предоставить позже.

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Жители Шебекино поделились кадрами с огромным столбом дыма. До этого они услышали взрыв.

Ранее 21 октября Гладков рассказал о массированном обстреле со стороны Украины белгородского села Муром, в результате которого пострадали здания школы, детского сада и ДК, а также частные жилые дома.

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Анна Щербакова
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