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14:37, 21 октября 2022Россия

ВСУ устроили массированный обстрел приграничного российского села

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ села Муром

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Под массированный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома», — написал он и добавил, что жертв и пострадавших среди местного населения нет.

По словам Гладкова, основную часть жителей вывезли в четверг, 20 октября: часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения.

О предыдущем массированном обстреле со стороны Украины губернатор Белгородской области сообщал днем ранее, 20 октября. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Снаряды повредили здание Дома культуры, детский сад, школу, офис семейного врача, магазин и частные домовладения.

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Евгения Куликова
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