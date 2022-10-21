ВСУ устроили массированный обстрел приграничного российского села

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированном обстреле со стороны ВСУ села Муром

Под массированный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома», — написал он и добавил, что жертв и пострадавших среди местного населения нет.

По словам Гладкова, основную часть жителей вывезли в четверг, 20 октября: часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения.

О предыдущем массированном обстреле со стороны Украины губернатор Белгородской области сообщал днем ранее, 20 октября. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Снаряды повредили здание Дома культуры, детский сад, школу, офис семейного врача, магазин и частные домовладения.