Показаны последствия массированного обстрела российского села со стороны Украины

Гладков опубликовал кадры с места обстрела села Муром со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела со стороны Украины села Муром Шебекинского городского округа. Соответствующие кадры он опубликовал в своем о Telegram-канале в четверг, 20 октября.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Глава приграничного российского региона уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет. «Есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений», — написал он.

По словам Гладкова, местных жителей будут вывозить на безопасное расстояние.

Ранее 20 октября губернатор Белгородской области сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области, в результате которого три снаряда упали на территорию сельскохозяйственного предприятия.