ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в граничащем с Украиной российском регионе

Белгородский губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Шебекинскому городскому округу в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате обстрела три снаряда упали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Глава приграничного региона добавил, что до понедельника всех сотрудников перевели в безопасное место и на удаленный режим работы.

19 октября Украина также нанесла удар по городу Шебекино Белгородской области. По словам Гладкова, в результате пострадали три человека. Одному из них потребовалась операция. Кроме того, губернатор опубликовал кадры с последствиями атаки.