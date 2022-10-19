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11:48, 19 октября 2022Россия

Появились кадры последствий обстрела российского города со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела Шебекино со стороны Украины

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Опубликованы кадры последствий обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины. Снимки с места в среду, 19 октября, появились в Telegram-канале губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки, уточнил Гладков, пострадали двое человек: мужчина и женщина. Он отметил также, что все снаряды попали в гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки», — написал губернатор.

18 октября глава Белгородской области трижды сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион. Несколько человек были ранены, погибших нет.

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Евгения Куликова
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