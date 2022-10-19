Появились кадры последствий обстрела российского города со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал последствия обстрела Шебекино со стороны Украины

Опубликованы кадры последствий обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины. Снимки с места в среду, 19 октября, появились в Telegram-канале губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова.

В результате атаки, уточнил Гладков, пострадали двое человек: мужчина и женщина. Он отметил также, что все снаряды попали в гражданские объекты, в том числе торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

«В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки», — написал губернатор.

18 октября глава Белгородской области трижды сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион. Несколько человек были ранены, погибших нет.