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19:37, 18 октября 2022Россия

Приграничный российский регион третий раз за сутки попал под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о третьем за сутки обстреле со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков во вторник, 18 октября, в своем Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено. К восстановительным работам аварийные бригады приступят в светлое время суток», — написал он.

Это уже третий раз за сутки, когда белгородский губернатор сообщает об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утром стало известно, что снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Один человек пострадал.

Позже Гладков рассказал, что несколько сел Грайворонского городского округа попали под минометный обстрел. Также сообщалось о пострадавшем.

Высокий уровень террористической опасности действует на территории Белгородской области до 22 октября.

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Евгения Куликова
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