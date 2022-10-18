Приграничный российский регион третий раз за сутки попал под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о третьем за сутки обстреле со стороны Украины

Село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков во вторник, 18 октября, в своем Telegram-канале.

«Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередачи, село обесточено. К восстановительным работам аварийные бригады приступят в светлое время суток», — написал он.

Это уже третий раз за сутки, когда белгородский губернатор сообщает об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утром стало известно, что снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Один человек пострадал.

Позже Гладков рассказал, что несколько сел Грайворонского городского округа попали под минометный обстрел. Также сообщалось о пострадавшем.

Высокий уровень террористической опасности действует на территории Белгородской области до 22 октября.