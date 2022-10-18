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11:21, 18 октября 2022Россия

Глава российского региона сообщил об обстреле ВСУ железнодорожной станции

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли железнодорожную станцию

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожную станцию в одном из поселков Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, из-за обстрела в пострадавшем районе временно остановлено движение поездов.

«Повреждена контактная сеть железнодорожных путей, других видимых разрушений нет», — рассказал глава региона. Также он добавил, что при обстреле пострадал один человек.

Предыдущий обстрел региона был зафиксирован 16 октября. Тогда пострадали двое.

Ранее сообщалось, что в Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, ему оторвало ступню.

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Валерий Розенберг
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