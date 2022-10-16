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12:43, 16 октября 2022Россия

Стало известно о трех пострадавших из одной семьи после обстрела Белгорода

Гладков: трое пострадавших в результате обстрела Белгорода были из одной семьи

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил семью пострадавших в результате обстрела Белгорода. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, трое пострадавших в результате обстрела оказались из одной семьи. Гладков уточнил, что двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Еще одной пострадавшей — женщине — помощь оказали на месте. По словам губернатора, в городе наблюдаются незначительные повреждения домов, заборов и машин.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Представители администрации Белгорода в ближайшее время оценят ущерб после обстрела и начнут восстановительные работы, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что над Белгородом работала система противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что в центре города около 11 утра по московскому времени прозвучало 16 взрывов. Из-за этого в домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация.

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Дениза Мацаева
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