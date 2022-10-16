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11:18, 16 октября 2022Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

В Белгороде сработала система ПВО, прозвучало 16 взрывов

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Уточняется, что в центре города около 11 утра по московскому времени прозвучало 16 взрывов. Из-за этого в домах задрожали стекла, а у автомобилей срабатывала сигнализация. При этом, по данным источника агенства, звуки взрывов различались по громкости: от тихих до очень громких.

15 октября сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза, расположенная в Белгородском районе. Из-за обстрела один из 10 резервуаров оказался поврежден.

Местный житель рассказал, что нефтебаза расположена в поселке Разумное под Белгородом. По его словам, там система противовоздушной обороны (ПВО) не работала, она действовала непосредственно над региональной столицей.

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Варвара Кошечкина
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