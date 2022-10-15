Очевидец поделился подробностями удара по нефтебазе под Белгородом

Очевидец рассказал о сильном задымлении после удара по нефтебазе под Белгородом

Из-за удара по нефтебазе под Белгородом в поселке Разумное начался пожар. Сейчас там сильное задымление. Об этом в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» рассказал местный житель Роман, который стал очевидцем инцидента. Он поделился подробностями произошедшего.

Перед моментом удара ничего не происходило, рассказал собеседник «Ленты.ру». Однако сразу после него со стороны нефтебазы повалил черный дым, отметил он.

«Услышал звук прилета, вышел на балкон, а там дым уже шел», — поделился Роман.

Нефтебаза расположена в поселке Разумное под Белгородом. По словам местного жителя, там система противовоздушной обороны (ПВО) не работала, она действовала непосредственно над региональной столицей. «Это где-то в стороне Белгорода, четыре ракеты», — пояснил Роман.

Пожар на нефтебазе после очередного обстрела подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Глава региона заверил, что угрозы распространения пламени нет.

Ранее стало известно, что в Белгороде сработала система ПВО. В городе прозвучали восемь взрывов, из-за чего в домах дрожали стекла.