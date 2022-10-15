Пожар на нефтебазе после обстрела в Белгородской области ликвидирован

Экстренные службы: ликвидирован пожар на нефтебазе после обстрела в Белгородской области

В Белгородской области ликвидирован пожар на нефтебазе, возникший после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Возгорание на резервуаре емкостью три тысячи кубометров потушено. Пострадавших нет.

Власти приступили к ликвидации последствий пожара, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.