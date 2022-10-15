В Белгороде сообщили о срабатывании ПВО

В Белгороде сработала система ПВО, прозвучали восемь взрывов

В Белгороде сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.

Уточняется, что в городе прозвучали восемь взрывов, из-за чего в домах дрожали стекла. Также отмечается, что громкие звуки взрывов были слышны в самом центре населенного пункта.

Кроме того, Telegram-каналы сообщают о ракетных ударах в районе села Разумное Белгородского района. По предварительным данным, повреждена нефтебаза.

Ранее власти Белгородской области решили объявить каникулы для школьников с 17 октября. Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что такая мера связана с участившимися обстрелами области со стороны Вооруженных сил Украины.