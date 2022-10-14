В граничащем с Украиной российском регионе решили объявить школьные каникулы

В Белгородской области с 17 октября у школьников начнутся осенние каникулы

В школах Белгородской области с 17 октября начнутся школьные каникулы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«С понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ», — объяснил губернатор области.

В последние несколько дней усилились обстрелы Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 13 октября во время срабатывания систем противовоздушной обороны (ПВО) часть ракеты упала на жилой многоэтажный дом, повредив технический этаж. В результате происшествия никто не пострадал.

Днем 14 октября стало известно о семи взрывах в небе над Белгородом. По информации РИА Новости, на территории региона сработала система ПВО. Вечером этого же дня в результате обстрела загорелась подстанция.