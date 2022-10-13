Очевидцы сообщили о падении ракеты на многоэтажку в Белгороде

Baza: очевидцы сообщили, что в Белгороде на жилой многоэтажный дом упала ракета

На жилой многоэтажный дом в Белгороде упала часть ракеты. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Губкина во время работы систем противовоздушной обороны. При падении пострадали верхние этажи здания. По данным Telegram-канала, на месте работают скорая и спасатели.

Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.

12 октября Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по Белгородской области России поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. В общей сложности было выпущено более 100 ракет. Российские системы противовоздушной обороны сбили все ракеты, пострадавших нет.