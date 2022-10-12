Украина впервые ударила по Белгородской области американскими ракетами HARM

Украина впервые нанесла удар по Белгородской области американскими ракетами AGM-88 HARM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по Белгородской области России поставленными США противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Авторы канала отмечают, что на сделанных местными жителями фотографиях обломков американской ракеты, которые опубликованы в Telegram-канале «Жесть Белгород», можно разглядеть маркировку BSU-59/B, характерную для подвижного корпусного стабилизатора AGM-88 HARM.

«Данный инцидент очередной раз демонстрирует нам, что ВСУ нисколько не ограничивают себя в применении вооружения, в том числе западного, для нанесения ударов по российской территории», — говорится в публикации.

Всего за день по российскому региону со стороны Украины было выпущено более 100 ракет

В общей сложности 12 октября ВСУ запустили по территории Белгородской области более 100 ракет. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Отмечается, что столь интенсивных ударов по территории приграничного российского региона не было уже около полугода.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все ракеты, пострадавших нет.

Ракеты HARM «воздух — земля», но могут применяться с самодельных наземных установок

Американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) в изначальном варианте представляют собой ракеты «воздух — земля». Пилоты украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29 и Су-27 могут применять их в режиме Pre-Brief, позволяющем запустить ракету по радару с известными координатами на максимальную дальность до 150 километров. Режим Pre-Brief считается самым простым, поскольку требует минимальной подготовки пилотов и обходится без установки сложного оборудования, которое обычно используется на истребителях стран НАТО.

При этом «Российская газета» писала, что из-за отсутствия у ВСУ штатных носителей ракеты, которыми являются истребители F-16 и F/A-18, HARM запускают с самодельных наземных установок, что серьезно снижает дальность применения и делает ракеты легкой добычей для систем ПВО.

Ранее эффективность этих американских ракет на Украине назвали нулевой

Американские противорадиолокационные ракеты HARM ранее показали нулевую эффективность в ходе конфликта на Украине, сообщало агентство РИА Новости в сентябре 2022 года со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал собеседник журналистов, большая часть этих ракет была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной борьбы систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом.

Источник пояснил, что низкая эффективность ракет HARM связана с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, а также значительной эффективной площадью рассеяния. Ракеты с такими характеристиками не являются проблемой для современных российских комплексов ПВО.

Собеседник агентства также указал, что украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, что позволяет засечь их задолго до подлета к району расположения российских ПВО.