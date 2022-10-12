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18:20, 12 октября 2022Россия

Стало известно о пуске более 100 ракет по российскому региону со стороны Украины

Mash сообщил, что ВСУ запустили по Белгородской области более 100 ракет
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В среду, 12 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили по территории Белгородской области более 100 ракет. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, запущенные со стороны Украины ракеты не достигли цели и были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Авторы поста также отмечают, что таких интенсивных ударов по приграничному региону не было уже полгода.

Ранее жители Белгородской области в очередной раз сообщили о работе ПВО. Звуки задействованных средств обороны слышали в Белгороде и его пригородах. Кроме того, очевидцам удалось снять работу ПВО на видео.

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Днем о работе системы противовоздушной обороны сообщали власти Белгородской области. По данным регионального оперштаба, информация о пострадавших и погибших не поступала.

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Константин Лысяков
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