Очевидцы сняли на видео работу систем ПВО в атакованном российском регионе

Работу ПВО в небе над граничащей с Украиной Белгородской областью сняли на видео

В граничащем с Украиной российском регионе — Белгородской области — опять сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash.

На видео показано, как система отражает атаку. Местные жители в соцсетях сообщают, что были слышны громкие взрывы и видны следы в небе.

По данным Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 октября выпустили по Белгородской области свыше 100 ракет. Все были сбиты системами ПВО.

Днем 12 октября уже сообщалось о сработавшей системе ПВО. Позже информацию подтвердили в региональном оперштабе.

11 октября губернатор Белгородской области сообщил, что украинская стороны нанесла удар по электроподстанции в городе Шебекино.

В результате без света остались 2000 жителей.