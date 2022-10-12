Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 12 октября 2022Россия

Очевидцы сняли на видео работу систем ПВО в атакованном российском регионе

Работу ПВО в небе над граничащей с Украиной Белгородской областью сняли на видео
СюжетРабота систем ПВО:

В граничащем с Украиной российском регионе — Белгородской области — опять сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Кадры очевидцев с места публикует Telegram-канал Mash.

На видео показано, как система отражает атаку. Местные жители в соцсетях сообщают, что были слышны громкие взрывы и видны следы в небе.

По данным Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 октября выпустили по Белгородской области свыше 100 ракет. Все были сбиты системами ПВО.

Днем 12 октября уже сообщалось о сработавшей системе ПВО. Позже информацию подтвердили в региональном оперштабе.

11 октября губернатор Белгородской области сообщил, что украинская стороны нанесла удар по электроподстанции в городе Шебекино.
В результате без света остались 2000 жителей.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.