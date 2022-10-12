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13:55, 12 октября 2022Россия

Власти подтвердили работу ПВО в граничащем с Украиной российском регионе

Власти Белгородской области подтвердили работу ПВО в регионе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Михаил Фомичев / Globallookpress.com

Власти Белгородской области подтвердили работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Власти проводят проверку инфраструктуры на наличие повреждений. В правительстве граничащего с Украиной российского региона заверили, что сообщат, если зафиксируют разрушения.

О работе системы ПВО в Белгородской области стало известно днем 12 октября. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв в небе. Позже в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлена работа ПВО.

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11 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгородскому району региона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, снаряды попали по неработающему сельхозпредприятию. Никто не пострадал.

Ранее в тот же день Украина обстреляла подстанцию в городе Шебекино. Гладков сообщил, что в результате был поврежден трансформатор и начался пожар. Никто не пострадал, однако около 2000 человек остались без электричества. Кроме того, начались перебои с водоснабжением.

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Константин Лысяков
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