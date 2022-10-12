Власти подтвердили работу ПВО в граничащем с Украиной российском регионе

Власти Белгородской области подтвердили работу ПВО в регионе

Власти Белгородской области подтвердили работу средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Власти проводят проверку инфраструктуры на наличие повреждений. В правительстве граничащего с Украиной российского региона заверили, что сообщат, если зафиксируют разрушения.

О работе системы ПВО в Белгородской области стало известно днем 12 октября. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв в небе. Позже в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлена работа ПВО.

11 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгородскому району региона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, снаряды попали по неработающему сельхозпредприятию. Никто не пострадал.

Ранее в тот же день Украина обстреляла подстанцию в городе Шебекино. Гладков сообщил, что в результате был поврежден трансформатор и начался пожар. Никто не пострадал, однако около 2000 человек остались без электричества. Кроме того, начались перебои с водоснабжением.