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Глава обстрелянного ВСУ российского региона сообщил о перебоях с водой

Глава Белгородской области Гладков рассказал о перебоях с водой после обстрела ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После обстрела электроподстанции в Шебекино Белгородской области местные жители начали сообщать о перебоях в подаче воды. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telеgram-канале.

Гладков пояснил, что перебои вызваны тем, что водозаборы были вынуждены переключаться на резервные линии. По словам губернатора, в течение нескольких часов последствия обстрела будут устранены, и подача воды возобновится.

Известно, что около 2000 человек после обстрела остались без света.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) электроподстанции в Шебекино.

Президент России Владимир Путин предостерегал Украину от совершения новых ударов по территории страны.

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Валерий Розенберг
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