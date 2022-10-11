Глава обстрелянного ВСУ российского региона сообщил о перебоях с водой

Глава Белгородской области Гладков рассказал о перебоях с водой после обстрела ВСУ

После обстрела электроподстанции в Шебекино Белгородской области местные жители начали сообщать о перебоях в подаче воды. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telеgram-канале.

Гладков пояснил, что перебои вызваны тем, что водозаборы были вынуждены переключаться на резервные линии. По словам губернатора, в течение нескольких часов последствия обстрела будут устранены, и подача воды возобновится.

Известно, что около 2000 человек после обстрела остались без света.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) электроподстанции в Шебекино.

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