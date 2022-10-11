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Появились кадры с последствиями обстрела подстанции под Белгородом

Очевидцы опубликовали кадры с последствиями обстрела электроподстанции под Белгородом
СюжетРакетные удары по Украине:

В социальных сетях опубликовали видео последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) электроподстанции в Шебекино Белгородской области. Кадры, снятые очевидцами, выложил Telegram-канал «Жесть Белгород».

На опубликованных кадрах видно, что на станции возникло возгорание. Над станцией — клубы черного дыма.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что на месте находятся глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. Известно, что из-за обстрела часть жителей района остались без электричества.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег Украину от совершения новых ударов по территории страны.

Валерий Розенберг
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