Сработавшая система ПВО в граничащем с Украиной регионе России попала на видео

SHOT показал видео работы системы ПВО в Белгородской области

Сработавшая система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области попала на видео. Кадры очевидцев с места показал Telegram-канал SHOT.

Предположительно, запись сделана жителями Белгорода.

Информация о сработавшей системе ПВО появилась ранее 12 октября в Telegram-канале «Жесть Белгород». Официальных данных от властей граничащего с Украиной российского региона пока не поступало.

Дополнение: в региональном оперштабе подтвердили, что над территорией Белгородской области работает система противовоздушной обороны.

10 октября СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что в Белгороде раздались взрывы. Позднее региональные власти объяснили, что громкие звуки были связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне.