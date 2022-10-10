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Власти объяснили взрывы рядом с приграничным российским городом

Власти Белгородской области объяснили взрывы в городе уничтожением боеприпасов на полигоне
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Звуки взрывов в Белгороде и его пригороде были слышны из-за уничтожения боеприпасов на полигоне. Так объяснили причину взрывов в региональном оперштабе, передает РИА Новости.

«В городе Белгород, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками министерства обороны проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне», — объяснили в оперштабе российского региона.

О взрыве в Белгороде в понедельник, 10 октября, писало агентство Reuters. Оно со ссылкой на очевидца сообщало, что из-за взрыва на приграничной территории в домах затряслись окна. О причинах случившегося информации не было.

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8 октября Украина четыре раза за сутки обстреляла территорию Белгородской области. Утром ВСУ нанесли удар по селу Бирюч, из-за чего пострадала 16-летняя россиянка, впоследствии было атаковано село Тишанка. Третий удар пришелся по окраине города Шебекино, четвертый — по городу Грайворон и близлежащим селам.

В Белгородской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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